В окрестностях Красноярска прозвучит серия взрывов Фото: Мария ЛЕНЦ

На правобережье в окрестностях Красноярска сегодня, 7 сентября, вновь прозвучат взрывы. Время – с 13 до 18 часов. Пугаться не стоит, сообщили в пресс-службе городской администрации. Впрочем, жители окраин к таким взрывным работам уже привыкли, ведь они проводятся периодически на месторождении «Торгашинское». Там добывают известняк для производства цемента.

Территория карьера огорожена, доступ посторонним запрещен. Тем не менее любителей прогуляться там предупреждают, что радиус опасной зоны составляет 500 метров. При взрывах невозможно контролировать полет породы, поэтому чтобы не попасть под каменный дождь, лучше держаться от карьера подальше.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

- первый сигнал предупредительный – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;

- второй сигнал боевой – два продолжительных сигнала сиреной – по этому сигналу проводится взрыв;

- третий сигнал отбой – три коротких сигнала сиреной – означает окончание взрывных работ.