В Красноярске из магазина изъяли почти 900 пар контрафактной обуви Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в магазине «Мир одежды и обуви» на улице Свердловской провели контрольную закупку представители регионального Роспотребнадзора и таможни. И обнаружили нарушения, за которые владельцу магазина придется отвечать рублем. Причем сумма ущерба для него составит без малого 900 тысяч рублей.

Как оказалось, в магазине продавался товар с логотипами известных спортивных брендов Nike, Adidas и Puma. Были направлены запросы правообладателям, те подтвердили, что данный магазин и тем более обувь из него, не имеет к ним никакого отношения. Следовательно – контрафакт.

Также отсутствовал код Data Matrix системы «Честный знак», ЕАС (единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза), маркировка на русском языке, сопроводительные документы. Одним словом, непонятно, где шились кроссовки, из каких материалов, кем?

В результате контрольной закупки из оборота изъято 883 пар обуви на общую сумму 808 тысяч рублей. Плюс штрафы предпринимателю за нарушения составили 75 000 рублей. Суд постановил: конфискованную обувь следует уничтожить.