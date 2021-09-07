Для Красноярска закупят 25 новых трамваев Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска продолжает обновление городского пассажирского электротранспорта. Вслед за новыми троллейбусами, которые уже ездят по улицам, грядет и обновление трамвайного парка. Тендер на закупку первых 19 трамваев уже объявлен. А всего по планам выпустить на линии правобережья 26 новых машин. Финансирование идет в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Требования к новым трамваям: они должны быть низкопольными, односекционными и вместимость должна составлять до 150 человек. Должны быть учтены и интересы маломобильных пассажиров – напротив центрального входа место для инвалидов и мам с детскими колясками. В соответствии с требованиями времени, в салоне обязательно наличие камер видеонаблюдения и зарядки для мобильных телефонов. И, конечно же, оборудование для безналичной оплаты.

Добавим, что в настоящее время в Красноярске перевозят пассажиров 40 трамваев, произведенных еще в годы СССР.