Безработный из Сосновоборска продавал несуществующие пиломатериалы

Безработный из Сосновоборска продавал несуществующие пиломатериал. Фото: пресс-служба полиции

Житель Сосновоборска продавал несуществующие пиломатериалы, разместив объявление в интернете. Казалось бы, бизнес «пошел», но ему попалась покупательница, которая запрятала его за решетку. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

26-летняя жительница Железногорска решила помочь своему отцу, который стоил дом, и подыскала в интернете объявление о продаже бруса и доски. С фотографией. Посоветовалась с отцом, тот заинтересовался. Связались с продавцом, договорились. Продавец пообещал на следующий день привезти весь заказ стоимостью 35 тысяч рублей. Но попросил предоплату, сначала 5 тысяч рублей, потом еще 10 тысяч.

Деньги ему перевели онлайн. Но товара покупатели не дождались. Девушка написала заявление в полицию и подозреваемого в мошенничестве вскоре нашли. 32-летнего гражданина задержали и поместили за решетку, в СИЗО, на два месяца, пока идет следствие.