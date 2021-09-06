В Красноярске вынесли приговор убийце женщине-инвалиду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор убийце женщины-инвалида. Он жестоко расправился со своей жертвой из-за того, что на него залаяла собака. Подробности дела сообщили в следственном главке края.

Жестокое убийство 25-летний парень совершил будучи пьяным. Утром 24 декабря он проходил мимо женщины, которая гуляла с собакой. Пес залаял на нетрезвого человека, и тот взбесился.

Он подошел к женщине, которая в этот момент случайно упала и в силу своего состояния здоровья не могла подняться, умышленно нанес потерпевшей, находившейся в беспомощном состоянии, множественные удары по жизненно важным органам. Оставив женщину в бессознательном состоянии, злоумышленник скрылся, - рассказали подробности в пресс-службе следственного ведомства.

Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Также он будет ограничен в свободе полтора года.