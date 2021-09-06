Погода в Красноярске на 7 сентября 2021: переменная облачность и около +17 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В среду 7 сентября в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 7 сентября 2021.

Так, в Гидрометцентре передают, что во вторник днем температура воздуха составит около +17 градусов. При этом будет переменная облачность и без дождей. Сильного ветра синоптики не обещают, порывы около 1 метра в секунду.

Ночью похолодает до +2 градусов. Без осадков и сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 739 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в субботу в Красноярске 4 сентября 2021, будет солнечно, а температура воздуха составит около +19 градусов. Будет сухо, без осадков. Порывы ветра составят около 1-6 метров в секунду. Ночью похолодает до +6 градусов. Атмосферное давление в течение дня 746 мм рт.ст.