В Красноярске начали восстанавливать пострадавший при пожаре дом на Иркутской

Фото: Алиса КИРИЧЕНКО

В Красноярске продолжается работа по приведению в порядок «проблемных» домов. Один из таких - на улице Иркутская, 3. Еще в июле здесь на третьем этаже случился пожар. Во время тушения пришлось выбить окна в подъезде... Стены долго стояли покрытые копотью, тепловой контур был нарушен. Плюс, в доме 1962 года постройки, общее состояние подъезда не исключало промерзания стен и батарей. Несмотря на обращения жильцов, и приближение холодов, УК «ЖСК» не спешила восстанавливать общедомовое имущество, хотя это прямая обязанность управляющей компании. Жители дома обратились за помощью к властям.

Фото: Алиса КИРИЧЕНКО

Как прокомментировал ситуацию Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края, к которому обратились со своей проблемой жители дома на улице Иркутской:

- Не всегда управляющая компания добросовестно подходит к обслуживанию домов. Жители этого дома прошли все круги и инстанции, чтобы управляющая компания обратила внимание на их беду. Люди не должны быть заложниками ситуации, все-таки управляющая компания должна нести и материальную и финансовую ответственность перед людьми. Но сегодня мы видим, что работы по восстановлению начаты, дело пошло. Управляющая компания на встрече пообещала поменять батареи в подъезде, вставить новые окна, сделать косметический ремонт, и планирует завершить работы к 20 сентября. Таких обращений приходит по несколько тысяч, когда права жителей нарушены, и их надо восстанавливать.