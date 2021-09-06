В Ленинском районе построят новую школу модульного типа

Ученикам красноярской школы №50, что на улице Глинки, в этом году не пришлось вернуться в привычные классы. Здание признано аварийным, 340 ребят были распределены по школам Ленинского района и большинство из них сейчас вынуждено на занятия добираться на транспорте. Решением проблемы может стать строительство модульной школы, проект уже разработан и может быть реализован до 1 сентября 2022 года.

Депутат Законодательного Собрания от Ленинского района Красноярска Владимир Чащин предложил главе Красноярска Сергею Еремину построить в этом районе новую школу модульного типа. В рамках проекта предусмотрено строительство 10 классов, административных помещений, медицинского блока, спортивного зала. Стоимость объекта около 250 миллионов рублей.

К слову, такое проблемное здание, как на Глинки, в городе не единственное. К примеру, аналогичная модульная школа уже возводится на месте аварийной школы №86 на Калинина.

Мэр Красноярска предложение поддержал.

«Предлагаю поддержать, как одно из возможных модельных решений, которое можно потом использовать и тиражировать не только в Красноярске, но и в территориях региона», - отметил Сергей Еремин.