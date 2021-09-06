Советский район стал самым благоустроенным в Красноярске Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске выбрали самый благоустроенный район. Седьмой год подряд красноярцы хвастаются убранством дворов возле своих домов и придумывают новые способы украсить их. В этом году победителем стал Советский район, сообщили в мэрии.

Второе завоевал Октябрьский район, а третье – Ленинский.

— Кроме того объявлены победители в шести отдельных номинациях: «Лучший балкон/лоджия», «Лучший цветник/клумба», «Лучший дворник», «Лучший палисадник частного сектора», «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора», а также «Самые активные жители». Со списком победителей можно ознакомиться здесь , — рассказали в пресс-службе администрации города.

В скором времени все победители получат свои гранты, которые они также смогут потратить на реализацию своих новых идей.