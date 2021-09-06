Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2020 год. Клиенты пользовались новыми продуктами компании во время самоизоляции, социальные предприниматели в регионах получали помощь для сохранения своего дела, люди могли работать и учиться в привычном режиме, ведьTele2 развивала сеть в местах незапланированной миграции трафика.Старшее поколение обучалосьцифровым сервисам вместе с оператором, что стало особенно актуальным в эпоху перехода услуг в онлайн из-за пандемии.

В пандемиюTele2 не только не сократила социальные программы, но сделала их еще более ориентированными на нужды людей. Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в продуктовых решениях, развитии регионов, экологической политике компании, предоставлении качественной и доступной связи. Компания соотносит свою деятельность с целями ООН в области устойчивого развития, которые призываютзащищать планету от загрязнений, повышать качество жизни и создавать равные возможности для людей.Ориентируясь на эти цели, Tele2ликвидирует цифровое неравенство, поддерживает малое предпринимательство, помогает талантливой молодежи ивнедряет клиенто ориентированные решения.

Как социально ответственная компания Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу.