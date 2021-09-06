Красноярский журналист попал в серьезное ДТП. Фото: ЧП-Красноярск

Журналист и радиоведущий «Комсомольской правды» Денис Денисов накануне попал в серьезное ДТП. В иномарку, на которой он ехал вместе со своей девушкой, врезался 85-й автобус. Пара была доставлена в больницу.

- Мы ехали по Мира, автобус двигался по «встречке». На повороте водителя ослепило, и 85-й въехал в нас, - рассказал Денис.

Удар оказался очень сильным. Капот машины смяло. И Денис, и его девушка получили травмы, с которыми их доставили в БСМП.

- Я несколько минут провел в отключке. Спасибо очевидцам, которые быстро вызвали скорую, достали из машины меня, помогли Маше, - благодарит Денис всех тех неравнодушных людей, которые со всей улицы сбежались на помощь паре и буквально облепили собой машину.

У Дениса врачи констатировали сильное сотрясение мозга, множественные ушибы, есть подозрение на перелом. У его спутницы также множественные ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Пара будет проходить лечение дома.