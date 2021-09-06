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Общество6 сентября 2021 9:47

«Хотелось плакать от радости»: красноярцы о новой транспортной развязке на Монтажников

Долгие годы люди, в особенности, родители школьников, переживали из-за небезопасной дороги, а автомобилисты готовы были выть из-за вечных пробок
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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«Хотелось плакать от радости»: красноярцы о новой транспортной развязке на Монтажников. Фото: инстаграм/Сергей Еремин

«Хотелось плакать от радости»: красноярцы о новой транспортной развязке на Монтажников. Фото: инстаграм/Сергей Еремин

В Красноярске наконец обустроено одно из двух транспортных колец на улице Монтажников. О завершении работ и реакции горожан на них в своем инстаграм-аккаунте рассказал мэр города Сергей Еремин.

- Впереди ещё много работы: обустройство автобусных карманов, оформление безопасных пешеходных переходов, установка освещения. И хотя ремонт продолжается, красноярцы уже видят положительные изменения и благодарят. Такой отклик и такая поддержка очень важны в работе! - написал он в посте.

Раньше на Монтажников в одну точку стекались сразу пять дорог. В итоге на этой дороге испытывали неудобства все: и пешеходы, и автомобилисты.

- Сегодня хотелось плакать от радости. На Водниках установили знаки пешеходного перехода. Теперь наши дети будут безопасно переходить дорогу на пути в школу, - написала одна из подписчиц главе города.

«Хотелось плакать от радости»: красноярцы о новой транспортной развязке на Монтажников
Видео: инстаграм/Сергей Еремин