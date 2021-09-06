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Общество6 сентября 2021 9:29

90 новых автобусов закупили для школ в Красноярском крае

В зависимости от того, сколько ребят им необходимо будет возить, подбирались модели с определенной возможностью загрузки
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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90 новых автобусов закупили для школ в Красноярском крае. Фото: правительство Красноярского края

90 новых автобусов закупили для школ в Красноярском крае. Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае для школьников закупили 90 новых автобусов. Они имеют разную вместимость, и будут отправлены туда, где в них действительно есть высокая необходимость.

Пять автобусов рассчитаны на 10-12 челок, еще двадцать на 13-20, все остальные могут единовременно перевозить 21 и более школьников. Транспорт уже доставлен в Красноярск, сообщили в краевом правительстве.

- В Красноярском крае ежегодно происходит обновление школьного автопарка. В этом году за счет краевого бюджета приобретено 26 новых школьных автобусов. До конца текущего года планируется закупить еще 22 автобуса. Таким образом, за счет краевого и федерального бюджетов в этом году школьный автопарк пополнится 138 единицами техники, - рассказали в пресс-службе минобразования региона.

Куда именно будут отправлены новые автобусы, решится в ближайшее время. Министерство объявит конкурс среди районов края.