Красноярские волонтеры получили подводный дрон для поиска утонувших людей

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В паблике красноярских волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск» сообщают, что организация безвозмездно получила подводный дрон для поиска утонувших. Также к дрону прилагается специальное оборудование, позволяющее работать на большой глубине.

- Действительно, 3 сентября нам поступил один дрон. В деле, к счастью, пока не применяли. Пользоваться будем сами, это не для МЧС. Исключительно для волонтеров, - рассказала «КП-Красноярск» руководитель волонтеров Ольга Василишина.

Она также добавила, что на ранее собранные средства вскоре у волонтеров появится лодка и мотор. Они будут направлены поисковым отрядам.