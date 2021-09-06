Мэрия Красноярска на 67 миллионов снизила стоимость парковки возле «Кванта» Фото: Мария МИШКИНА

Мэрия Красноярска, не найдя подрядчика на строительство парковки возле ТЦ «Квант», приняла решение объявить новый тендер. Но на этот раз, сумма вознаграждения за проведенные работы стала существенно меньше.

С более чем 511 миллионов цена объекта снизилась до 444, 63 миллиона. Найти подрядчика, который согласится выполнить заказ за сумму, которая меньше на 67 миллионов, чем первоначальная, планируется найти до 14 сентября.

Согласно проекту, возле торгового центра должна появиться пятиуровневая парковка. Под ее создание выделено 0,6 гектара земли.

Напомним, что сейчас там находится долгострой. С 2007 года бетонная махина занимает площадь в центре города и портит вид. Парковку обещали сделать до конца 2021 года. Но если подрядчик так и не будет найден, реализацию проекта, очевидно, перенесут на другое время.