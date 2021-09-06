В Туве из-за утечки газа взорвался частный дом. Фото: ЧП Кызыл

Взрыв в частном доме произошел днем 4 сентября в Ближнем Каа-Хеме. К прибытию пожарных дом уже был охвачен огнем на площади 76 квадратных метров. Как сообщают в МЧС по Туве, в доме взорвался газ, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже газовой плиты.

- На тушение привлекались две пожарно-спасательные части по охране города Кызыла, 14 человек личного состава и 4 единицы техники, - передают в ведомстве.

Без пострадавших не обошлось. Ожог предплечья получила хозяйка дома. Но, к счастью, травма оказалась несерьезной. От госпитализации женщина отказалась.