В Красноярском крае восьмиклассник сел за руль мотоцикла и попал в ДТП Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Енисейском районе подросток решил прокатиться на мотоцикле, но не справился с управлением и попал в ДТП. По предварительной информации, 14-летний школьник на мотоцикле RFZ, в застегнутом мотошлеме, двигался по транспортной развязке автодорог обход Красноярска и Р-255 «Сибирь». Во время движения он потерял управление и врезался в металлическое ограждение. Юношу с травмами доставили в районную больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю, у подростка не было водительского удостоверения, за руль пит-байка сел самостоятельно. В отношении родителей ребенка собран и передан в отдел по делам несовершеннолетних материал за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Родителей призывают заниматься воспитанием детей и обеспечивать их безопасный досуг. Приобретая своим детям подобные вещи, помните о последствиях, к которым они могут привести. Любой двухколесный транспорт – это средство повышенной опасности.