В Якутии ликвидировал лесной пожар на площади 113 гектаров ФОТО: правительство Республики Саха (Якутия)

В Якутии действуют 29 природных пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на территории республики за сутки ликвидирован один пожар на общей площади 113 гектаров.

По последним данным, в тушении задействованы 444 человека и 27 единиц техники. К работе привлекли органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, а также силы и средства федерального резерва Авиалесоохраны. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет.

На сегодняшний день действует один локализованный пожар в 10-километровой зоне на территории Чурапчинского района. Активная работа идет в Усть-Майском районе, где зафиксировали семь очагов лесных пожаров. К тушению привлечена группировка в составе 143 человек и 13 единиц техники.

Как отметил Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), для мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики спланировали работу воздушных судов Якутской территориальной подсистемы РСЧС.