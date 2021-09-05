Родители в Красноярском крае смогут задать вопросы по школьному питанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопросы родителей по школьному питанию в Красноярском крае будут принимать во время горячей линии. Отвечать будут специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому края. Консультации продлятся с 6 по 17 сентября в круглосуточном режиме.

В Роспотребнадзоре Красноярского края отметили, что вопросы от родителей будут принимать по телефону единого Консультационного Центра 8-800-555-49-43. Также обращения будут принимать в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю по телефону 8 (391) 226-89-50. Обратиться можно будет и в территориальные отделы в районах края. Эти телефоны будут работать с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.