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Общество5 сентября 2021 12:00

В Красноярском крае число излечившихся от коронавируса превысило 93 тысячи

За последние сутки выявили 388 случаев заболевания
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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За последние сутки 388 случаев заболевания

За последние сутки 388 случаев заболевания

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, по данным на 12 часов 5 сентября 2021 года зарегистрировано всего 107 094 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 388 случаев заболевания. Общее число излечившихся 93 099, скончавшихся 5 248.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, на дому под медицинским наблюдением находится всего 34 570 контактных человека. За последние сутки под наблюдение поместили 2 755 человек, сняли с медицинского наблюдения – 3 187. Больше всего новых случаев заражения в Норильске - 75. На втором месте по числу заболеваемости Красноярск - 70, на третьем месте Минусинск - 28.

В регионе провели тестов на коронавирус в общей сложности 3 537 749, из них за последние сутки 7 600.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Не забывайте чаще мыть руки, проветривать помещения и делать уборку.