В Красноярском крае полицейские вернули матери пропавшую трехлетнюю девочку ФОТО: скрин с видео в аккаунте УМВД России по Красноярскому краю в Instagram

В Енисейске найдена пропавшая трехлетняя девочка. По предварительной информации, ребенок находился в полутора километрах от дома в здании по улице Ленина, 91.

О пропаже девочки сообщила местная жительница – мама. Искать девочку полицейские начали оперативно. Дали ориентировку на несовершеннолетнюю сотрудникам патрульно -постовой службы. Нашли пропавшую Максим Бойко, Егор Толкушкин и Илья Пархомчик, когда объезжали и осматривали близлежащую территорию, детские площадки, прилегающие дворы и улицы.

Как сообщили в пресс -службе УМВД России по Красноярскому краю, девочку случайно забрали с группой детей, которые были на экскурсии. Сама она на вопрос мамы: «Ты где была?», ответила: «В садике». За время маленького приключения девочка не пострадала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.