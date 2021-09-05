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Происшествия5 сентября 2021 8:21

В Красноярске на пешеходном переходе сбита женщина

Однако пользователи соцсети винят в случившемся саму пострадавшую
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске на пешеходном переходе сбита женщина ФОТО: скрин с видео "ЧП Красноярск" ВКонтакте

В Красноярске на пешеходном переходе сбита женщина ФОТО: скрин с видео "ЧП Красноярск" ВКонтакте

В Красноярске в районе перекрестка улиц Ленина и Парижской Коммуны была сбита женщина. Горожанка попала под колеса машины на регулируемом пешеходном переходе. Видеозапись аварии попала в соцсети и тут же обросла негативными комментариями. Правда, ругали в этот раз не водителя, а саму пострадавшую. Причина тому довольное странное поведение пешехода.

- Она его специально ждала?

- Специально? Пусть ремонт бампера оплатит теперь.

- Ведь видела, что машина едет, и побежала.

- Вот бы такому пешеходу штраф и лечение за собственный счет.

На кадрах видно, как пострадавшая сначала стоит на краю дороги, а потом резко начинает движение в этот же момент иномарка выполняет поворот и сбивает горожанку. Среди комментаторов нашлись те, кто осуждал за расторопность водителей, однако таких людей оказалось меньше.

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В Красноярске на пешеходном переходе сбита женщина
В Красноярске на пешеходном переходе сбита женщина
ИСТОЧНИК: "ЧП Красноярск" ВКонтакте