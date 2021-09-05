Синоптики сообщили о заморозках в Красноярском крае, Хакасии и Тыве Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозам сотрудников «Среднесибирского УГМС», в центральных и южных районах Красноярского края, республиках Хакасия и Тыва 5-6 сентября ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Кроме того, в течение суток 5 сентября на юге Таймырского района Красноярского края прогнозируют сильный южный ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Отметим также, что синоптики спрогнозировали на 5 сентября порывы южного ветра на севере Туруханского района – до 15-18 м/с. Кроме того, ночью и утром в Эвенкийском и Туруханском районах, а также в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается туман. В центральных районах местами сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

Жителей и гостей региона убедительно просят следить за официальной информацией относительно погодных условий, выполнять рекомендации в связи с ухудшением метеоусловий. Правильные действия помогут спасти жизнь и здоровье.