В Красноярском крае возле больницы обнаружены следы медведя ФОТО: сайт nazarovo-adm.ru

В Назаровском районе Красноярского края к больнице подошел медведь. Сам зверь на глаза людям не попался, но следы после себя оставил. Заметив их, местные жители заметно распереживались, ведь дикое животное зашло довольно далеко на территорию людей.

Как сообщили в администрации района, следы медведя обнаружили рядом с огородами на улице Мира и недалеко от местной больницы. Предположительно, по селу косолапый гулял ночью, поэтому его никто и не заметил. После обнаружения следов, на место пригласили спецслужбы.

Специалисты в свою очередь отмечают, что животное невольно приманивают сами местные жители, которые устраивают несанкционированные свалки, выбрасывают останки убитого скота на окраине села. Местных жителей предупредили об опасности. Отметим также, что медведей также замечают рядом с деревней Костеньки, Красной Сопкой и другими селами, граничащими с тайгой.