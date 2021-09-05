От мобильного мошенничества за неделю пострадали 195 жителей Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за неделю пострадали от мобильного мошенничества 195 человек. Такие данные озвучили в региональной прокуратуре по состоянию на 2 сентября. Злоумышленники выманили у своих жертв в общей сложности почти 38 миллионов рублей.

Отметим также, что с начала 2021 года от действий интернет-преступников пострадали 6 209 жителей края. Общая сумма причиненного ущерба превышает 970 миллионов рублей. Мошенники действуют через социальные сети и сайты с объявлениями. Они представляются сотрудниками банков, правоохранителями, покупателями или продавцами товаров и услуг, а также родственниками и знакомыми. Аферисты, как правило, рассказывали легенду о заблокированном счете, попытках снятия денег, взломе личного кабинета, оформлении кредита или о беде, случившейся с родственником или близким человеком.

Жителей края убедительно просят быть бдительными, не доверяться незнакомым людям, требующим предоставить коды, перевести деньги.