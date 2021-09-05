Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2021 5:18

От мобильного мошенничества за неделю пострадали 195 жителей Красноярского края

Общая сумма ущерба почти 38 миллионов рублей
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
От мобильного мошенничества за неделю пострадали 195 жителей Красноярского края

От мобильного мошенничества за неделю пострадали 195 жителей Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за неделю пострадали от мобильного мошенничества 195 человек. Такие данные озвучили в региональной прокуратуре по состоянию на 2 сентября. Злоумышленники выманили у своих жертв в общей сложности почти 38 миллионов рублей.

Отметим также, что с начала 2021 года от действий интернет-преступников пострадали 6 209 жителей края. Общая сумма причиненного ущерба превышает 970 миллионов рублей. Мошенники действуют через социальные сети и сайты с объявлениями. Они представляются сотрудниками банков, правоохранителями, покупателями или продавцами товаров и услуг, а также родственниками и знакомыми. Аферисты, как правило, рассказывали легенду о заблокированном счете, попытках снятия денег, взломе личного кабинета, оформлении кредита или о беде, случившейся с родственником или близким человеком.

Жителей края убедительно просят быть бдительными, не доверяться незнакомым людям, требующим предоставить коды, перевести деньги.