Дело о похищении трех жителей Хакасии и убийстве одного из них дошло до суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Ингушетии Абубакара Точиева и Зяудина Картоева. Первый обвиняется в похищении и убийстве, второй только в похищении.

По версии СК, в сентябре 2020 года Точиев и Картоев наняли двух жителей Абакана водителями для перевозки из Магадана в Читу незаконно добытое золото. Драгоценный металл спрятали тайниках грузовика.

Когда автомобиль приехал в Читу, оказалось, что часть золота исчезла. Тогда семеро мужчин похитили водителей. Несколько дней их избивали и пытали, пока абаканцы не рассказали, что украсть золото мог их знакомый – также житель Хакасии. Позднее его также похитили. Вместе с товарищами его перевезли в Якутию, где и убили.

При этом пятеро из семи фигурантов дела скрылись. Их объявили в розыск. Точиев и Картоев же предстанут перед судом.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двоих обвиняемых направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд, - сообщает СК РФ.