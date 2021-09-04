24 человека скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки на 4 сентября диагноз «коронавирус» подтвердился у 395 человек. За все время в регионе зафиксировано 106 706 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 455 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 93 099 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 248 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 002 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 805 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 195. Проведено тестов на коронавирус всего 3 530 149, из них за последние сутки 7 379, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.