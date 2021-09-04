Мобильные мошенники заработали на красноярцах почти 1 миллиард рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным региональной прокуратуры, на 2 сентября 2021 года мобильные мошенники обманули 6 209 жителей Красноярского края. Только за последнюю неделю от действий аферистов пострадали 195 человек.

Общая сумма ущерба составила почти 1 миллиард рублей. Если конкретнее, то 970 952 918 рублей. За последнюю мошенники забрали у красноярцев более 37,9 миллионов рублей.

В ведомстве сообщают, что активнее всего мошенники орудуют в соцсетях. Также нередко красноярцы попадаются на удочки аферистов на торговых интернет-площадках.

В прокуратуре привели пример. Красноярке позвонил некто, представившийся работников Госуслуг. Он сообщил о неправомерном доступе в ее личный кабинет и попросил необходимые пароли для входа туда. В итоге женщина передала их аферисту и лишилась 99 тысяч рублей.