В Красноярске ремонтируют улицу Пограничников. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начался ремонт улицы Пограничников. 4 сентября дорожники работают на участке от улицы Ястынской до Башиловской, это около 4 километров. Здесь проезжую часть восстановят с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Выбор такой технологии связан с высокой транспортной нагрузкой на въезде в город, потоками большегрузов и промышленного транспорта, - сообщают в мэрии Красноярска.

В администрации добавили, что работы будут проходить поэтапно. Завершение работ запланировано на 2022 год.

- Сейчас уже отремонтированы близлежащие магистрали - это улицы Тельмана, Ястынская, пр.Металлургов, - напомнили в мэрии Красноярска.