Звание «Почетный гражданин города Красноярска» получили два человека

Валентина Антонова и Виктор Наумов вместе с Сергее Ереминым. Фото: мэрия Красноярска

3 сентября глава города Сергей Еремин вручил знаки отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и провел торжественную церемонию чествования горожан, получивших звание «Почетный гражданин города Красноярска».

Так, почетными жителями Красноярска стали Виктор Филиппович Наумов, который 58 лет проработал на Красноярском комбайновом заводе и Валентина Степановна Антонова, трудившейся в сфере телерадиовещания более 30 лет. Отмети, что Валентина Антонова – первая женщина с 197 года, удостоившаяся этого звания.

Так, лауреаты премии получили из рук мэра нагрудные знаки, ленты и удостоверения:

- Люди – наша самая главная ценность. Красноярцы сильны духом, отзывчивы, талантливы и искренне любят свой город. А ещё – настоящие трудяги, которые не словом, а делом заслужили уважение и признание. И это касается любой сферы и профессии, - сказал Сергей Еремин на церемонии.