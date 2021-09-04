В Красноярске у БКЗ вновь перекрыто движение Фото: Мария ЛЕНЦ

По ночам с 3 по 5 сентября в Красноярске вновь перекрыто движение в центре города на Маркса. Все из-за строительства пешеходного моста у красноярской филармонии. Проезд закрыт с 23:00 часов до 6 часов утра с 3 по 5 сентября 2021.

Напомним, что перекрывать движение на данном участке начали еще в конце августа. Это сделано для того, чтобы рабочие смогли возвести моста как можно быстрее. Сейчас там уже смонтированы ванты. Закончить строительство пешеходного виадука планируется к концу года.