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Общество4 сентября 2021 5:50

В Красноярске у БКЗ вновь перекрыто движение

Продолжается строительство виадука
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске у БКЗ вновь перекрыто движение

В Красноярске у БКЗ вновь перекрыто движение

Фото: Мария ЛЕНЦ

По ночам с 3 по 5 сентября в Красноярске вновь перекрыто движение в центре города на Маркса. Все из-за строительства пешеходного моста у красноярской филармонии. Проезд закрыт с 23:00 часов до 6 часов утра с 3 по 5 сентября 2021.

Напомним, что перекрывать движение на данном участке начали еще в конце августа. Это сделано для того, чтобы рабочие смогли возвести моста как можно быстрее. Сейчас там уже смонтированы ванты. Закончить строительство пешеходного виадука планируется к концу года.