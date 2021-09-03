Двухлетний мальчик в Красноярске травмировался из-за водителя автобуса Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В Красноярске двухлетний малыш получил травмы из-за водителя автобуса. Его мама спела вывести из салона, а сама осталась внутри. В итоге, женщине зажало руку, которой она держала сына, а кроха упал на проезжую часть.

Все произошло днем 3 сентября на проспекте Красноярский рабочий. Водитель не заметил, что не все пассажиры успели выйти из салона. Беды удалось избежать чудом. На видео с уличной камеры видно, что малютка едва не угодил под колеса подъезжающего следом автобуса.

ГИБДД уже проводит проверку по факту произошедшего. Оценку действиям водителя дадут и в Департаменте транспорта.

Подобные случаи не единичны. Не редко они заканчиваются трагически.