Замдиректора красноярского «Гражданпроекта» заподозрили во взяточничестве Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Замдиректора красноярского «Гражданпроекта» заподозрили во взяточничестве. Ему вменяют получение 7,5 миллионов рублей за помощь местному бизнесмену земель под строительство многоэтажек.

Как считают следователи, в прошлом году осенью некий посредник передал деньги представителю организации. Тот, в свою очередь, долен был помочь с оформлением документов.

- Подозреваемый получил взятку за совершение в интересах взяткодателя входящих в его служебные полномочия действий, направленных на включение 5 земельных участков в состав территориальных зон, функциональное назначение которых предусматривает размещение многоэтажных жилых домов, - сообщили в следственном главке Красноярского края и Хакасии.

Сейчас представитель «Гражданпроекта» находится под стражей. Если его вина будет доказана, он может быть лишен свободы на срок до шести лет.