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Общество3 сентября 2021 14:20

В Красноярске начался ремонт дороги на Пограничников

Автолюбители не раз жаловались на качество дороги там
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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В Красноярске начался ремонт дороги на Пограничников

В Красноярске начался ремонт дороги на Пограничников

Фото: Олег УКЛАДОВ

Радостная новость для красноярских автомобилистов: на улице Пограничников начался долгожданный ремонт дороги . У автолюбителей она давно не в почету: вся в ямах и трещинах, сообщает ТВК.

Дорожник приступил к ремонту 2 сентября. Капитальных работ проводить не станут - выровняют асфальт и добавят разметку. Работы обещают завершить до начала октября. Все, что не успеют сделать, останется на следующий год.

«Полотно будет полностью приведено в порядок в соответствии с требованиями госта. Будет использован новый тип асфальтобетонного покрытия, который показал себя хорошо при высоких нагрузках», – рассказывает заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых.