Красноярскому журналисту Тайганавту придется снова менять паспорт? Фото: Инстаграмм Алексея Тайганавта

Красноярский журналист и экстрим-блогер Алексей Тайганавт возможно будет вынужден вновь менять паспорт. После того, как он превратился из Кривогорницына в Тайганавта, а из русского в сибиряка, ему позвонили из ЗАГСа и сказали, что национальности «сибиряк» не существует.

«Национальность сибиряк слегка кончилась. По официальной версии. Сейчас звонят из ЗАГСа, говорят, что ошиблись. Свидетельство выдали неправильное, национальности такой нет) и теперь документ нужно менять вместе с национальностью/(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим.ред)», - говорится в посте блогера.

По словам Алексея, Список разрешенных национальностей ему так никто и не назвал. Да и вопросов к документу раньше не возникало. С юристом он, конечно же проконсультируется, но не исключено, что паспорт придется менять на новый.

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