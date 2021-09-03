Сотрудника реабилитационного центра под Красноярском подозревают в похищении человека Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Сотрудника реабилитационного центра под Красноярском подозревают в похищении человека. Заложник находился на территории «Беркута» почти неделю, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Как полагают следователи, работник центра со своими знакомыми 20 августа явились в квартиру мужчины и силком выволокли его оттуда, а позже заперли в Центре Социальной Помощи «Беркут».

Они его незаконно удерживали против воли до 26 августа 2021 года, до освобождения мужчины правоохранительными органами. В настоящее время подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Заведено уголовное дело. ведется сбор доказательств вины подозреваемых.