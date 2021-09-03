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Здоровье3 сентября 2021 11:58

28 человек скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае

Оперштаб опубликовал статистику за 3 сентября 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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28 человек скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае

28 человек скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки на 3 сентября диагноз «коронавирус» подтвердился у 404 человек. За все время в регионе зафиксировано 106 311 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 450 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 92 644 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 224 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 392 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 868 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 166. Проведено тестов на коронавирус всего 3 522 770, из них за последние сутки 7 555, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край