28 человек скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки на 3 сентября диагноз «коронавирус» подтвердился у 404 человек. За все время в регионе зафиксировано 106 311 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 450 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 92 644 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 224 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 392 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 868 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 166. Проведено тестов на коронавирус всего 3 522 770, из них за последние сутки 7 555, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.