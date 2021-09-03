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Общество3 сентября 2021 11:42

Памятник святой преподобной мученице Елизавете установили в Красноярске

Скульптура расположена на площади перед Сибирским Институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Памятник святой преподобной мученице Елизавете установили в Красноярске. Фото: Красноярская епархия

Памятник святой преподобной мученице Елизавете установили в Красноярске. Фото: Красноярская епархия

В Красноярске появился памятник святой преподобной мученице Елизавете. Его установили на площади перед Сибирским Институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского, сообщили в Красноярской епархии.

Там отмечают: местоположение скульптуры временное.

- Скульптура установлена на площади перед Сибирским Институтом искусств им. Д. Хворостовского и изготовлена его выпускником Антоном Догадовым. В дальнейшем она будет перенесена на территорию будущего храма возле онкоцентра, — говорится в сообщении.

Святая Елизавета — княгиня Елизавета Фёдоровна, жена царя Сергея Александровича Романова, скончавшегося в 1906 году. Елизавета Федоровна тяжело переживала утрату мужа, и решила посвятить остаток жизни служению Богу. До своего ареста в 1918 году она успела основать Марфо-Мариинскую обитель милосердия. После смерти останки княгини были вывезены в Иерусалим.