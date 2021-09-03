Видеорегистраторы красноярских автобусов и троллейбусов фиксируют нарушения ПДД на выделенных полосах

Фотки: пресс-служба администрации

Выделенные полосы для общественного транспорта работают не везде. Водители, зная, где установлены камеры, выезжают на полосу, создавая пробки.

- Самое главное для пассажиров – это комфорт и скорость передвижения, - комментирует Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта. – Если полосы выделенного движения не будут работать, автобусы и троллейбусы также будут стоять в пробках. Соответственно пассажиры приедут на работу позже, и в этом случае - ни о каком комфорте речь идти не может. При таком раскладе, люди могут отказаться от общественного транспорта в пользу автомобилей. Соответственно машин на дорогах может стать еще больше, и, как следствие - больше заторов.

Фотки: пресс-служба администрации

Департамент транспорта организовал комплекс дополнительных мер по фиксации нарушений ПДД. Теперь видеорегистраторы и видеокамеры, установленные в автобусах и троллейбусах, отслеживают нарушения на выделенных полосах. Видеоматериалы поступают в МКУ «Красноярскгортранс», затем информация направляется в ГИБДД. Камерами или видеорегистраторами оборудовано 90% городского транспорта. В дополнение к видеорегистраторам на проблемных участках (пр.Металлургов, ул. Партизана Железняка, ул. 9 Мая, ул. Шахтеров, ул. Высотная) нарушения фиксируют контролеры.На транспортных средствах есть специальные наклейки.

- В Госавтоинспекцииподдерживают эту инициативу, - говорит Антон Гостев, начальник отделения по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». – Программа работает на территории Красноярскас апреля этого года. И уже есть положительные результаты.

Фотки: пресс-служба администрации

Видеорегистраторы зафиксировали более 90 нарушений ПДД. Сотрудники ОГИБДД возбудили 76 дел об административных правонарушениях, 38 водителей привлекли к административной ответственности.