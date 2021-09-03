10 пляжей одновременно закрылись в Красноярском крае Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае одновременно оказались закрыты сразу 10 пляжей. Об этом сообщили ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Так, сезон отдыха у воды завершен на трех пляжах Зеленогорска и Минусинского района, двух пляжах в Железногорске, а также на одном в Ермаковском районе и Шарыповском муниципальном округе.

Остаются открытыми для посетителей два пляжа – в Березовском и Емельяновском районах.

- Но, несмотря на окончание купального сезона, закрытие пляжей инспектора ГИМС продолжат свою работу по патрулированию водоемов края. Ежедневно инспектора ГИМС будут проводить с отдыхающими у воды беседы по правилам безопасного поведения на воде, будут проверять судоводителей на наличие у них документов на право управление водным транспортным средством и на право владения данным средством, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели еще раз обратились ко всем с просьбой соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды: не распивать спиртные напитки и не выпускать детей из виду. Это позволит избежать трагедий.