ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов

ВТБ до конца года реализует сразу несколько инициатив в рамках своей ESG-стратегии. Банк первым на российском рынке запустит «экоипотеку», начнет выдавать льготные автокредиты на электроавтомобили и представит новый формат банковского отделения – офисы без людей.

ВТБ готов принимать заявки от застройщиков на участие в новой программе экоипотеки. Предложить ее клиентам ВТБ планирует уже с 6 сентября 2021 года с первым партнером-участником, ПАО «Группой Компаний ПИК». В рамках нее клиентам будут выдаваться кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности и пониженными затратами на энергопотребление (за счет более рационального использования тепла, воды, освещения и т.д.).

Кредит можно будет получить с дисконтом к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже. Помимо «экоипотеки» на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать эко-ИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

2 сентября ВТБ запускает специальную программу льготных кредитов на электроавтомобили. Это поможет в решении проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Клиенты смогут получить средства по льготной ставке.

До конца 2021 г. ВТБ в тестовом режиме запустит новый формат банковского отделения – офисы без людей. В новых модулях клиентам будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы. Решение о его дальнейшем использовании будет принято в 2022 году.