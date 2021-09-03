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Здоровье3 сентября 2021 9:00

Клещи заразили боррелиозом еще 5 человек

Всего с начал сезона заболели 57 человек
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Клещи заразили боррелиозом еще 5 человек

Клещи заразили боррелиозом еще 5 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Клещи понемногу снижают свою активность на территории Красноярского края. Но говорить о безопасности походов в лес все еще рано. По данным регионального Роспотребнадзора. за неделю клещевой боррелиоз подхватили еще пять человек.

Всего за неделю 44 человека оказали укушены членистоногими. В больницы с подозрением на клещевой энцефалит попали 9 человек. Ни у одного тест не оказался положительным.

На контрольных маршрутах в окрестностях Красноярска клещей на этой неделе специалисты не нашли.

По информации ведомства, с региона клещи укусили 13 921 человека.

На контрольных маршрутах в окрестностях Красноярска клещей на этой неделе специалисты не нашли Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

На контрольных маршрутах в окрестностях Красноярска клещей на этой неделе специалисты не нашли Фото: Роспотребнадзор Красноярского края