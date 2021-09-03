Карту дорожных камер обновили в Красноярском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новую карту расположения камер фиксации нарушений ПДД опубликовали в КрУДоре. Камеры установлены в очагах аварийности.

На карте указаны временные и постоянные рубежи. Всего их 106. Наибольшее количество установлено в Красноярске (51), еще 21 на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» ,на одну меньше на дорогах регионального значения», 8 на федеральных трассах Р-257 «Енисей», по одной в Канске, Шарыпово, Зеленогорске, Ачинске, Енисейске и Лесосибирске.

Также в ведомстве отметили, что ежедневно на дорогах края работают не менее 49 передвижных камер мобильный комплекс «Паркон».

Напомним, что согласно изменениям в законодательстве, предупреждающие о съемке знаки устанавливают теперь только на въезде в населенные пункты и выезде из них. С городских улиц они будут убраны.