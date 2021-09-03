В Красноярске задержаны двое серийных грабителей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские задержали двух серийных грабителей. На протяжении двух недель они нападали на пожилых женщин и отбирали у них деньги и ценные вещи, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

- В течение последних двух недель на территории краевого центра был совершен ряд грабежей. Во всех случаях потерпевшими становились женщины в возрасте от 60 до 86 лет. Злоумышленники поджидали жертв около дома либо входили вместе с ними в подъезды. Затем с применением силы отбирали сумки, кошельки и ценные вещи, после чего убегали, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, грабители – двое мужчин 31 и 36 лет, которые специально приезжали из Березовского района для совершения преступлений. У каждого из них за плечами уже есть судимости. На допросе они не стали отпираться и признались, что все награбленное у беспомощных пенсионерок спустили на выпивку.

Их вина была доказана за счет множества записей с камер видеонаблюдения. Стоит отметить, что преступники пытались быть осторожными: не нападали в лифтах или на лестничных клетках, если замечали, что там ведется съемка и дожидались удобного момента.