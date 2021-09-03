Очистить смотровую Красноярскую ГЭС: En+Group проведет экоакцию проекта«360». Фото: En+Group

4 сентября сотрудники компании En+ Group вместе с волонтерами приедут к Красноярской ГЭС, чтобы навести порядок на смотровой площадке возле СНТ «Судоподъемник» и стать участниками большой экологической акции в рамках проекта «360». Также им предстоит принять участие в различных эко-активностях и установить памятный стенд.

После плодотворной работы всех волонтеров ждет кофе-брейк и подведение итогов работы.

Второй год в рамках проекта «360» проходит и онлайн-экомарафон, в этот раз он объединил 1100 человек со всей России. Фото: En+Group

Второй год в рамках проекта «360» проходит и онлайн-экомарафон, в этот раз он объединил 1100 человек со всей России. Для участников были разработаны задания — чек-листы по уборке и благоустройству личных пространств, дворов и районов, отдыху на природе. Амбассадором проекта и создателем одного из чек-листов стал легендарный ученый, ведущий и путешественник Николай Дроздов. Аналогичные события в этот день состоятся также в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Миассе и Нижнем Новгороде.

В Иркутске уборка будет проводиться на территориях водоемов – в популярных местах отдыха горожан – на озере Квадрат, Теплых озерах, полуострове Затон. Также там посадят свыше семисот различных кустарников.

В Братске волонтеры уберут пляж Зяба и установят на пляже пикниковую группу – стол со скамейками.

После плодотворной работы всех волонтеров ждет кофе-брейк и подведение итогов работы. Фото: En+Group

В Усть-Илимске пройдут работы по уборке пляжа вблизи остановки «Краеведческий музей», а на берегу реки Миасс, в старой части города, добровольцы соберут мусор, отсортируют вторсырье и установят информационный стенд о сохранении чистоты.

В Нижнем Новгороде на Пермяковском озере пройдут работы по уборке берега, сортировке мусора, волонтеры установят информационные таблички для отдыхающих.

Отметим, что забота об окружающей среде – один из приоритетов компании En+Group, заложенных ее основателем Олегом Дерипаска. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 148 000 человек. С их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.