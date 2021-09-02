В Красноярске появилась возможность получить деньги за упаковку от товаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появился первый пункт приема упаковок от товаров. Получить деньги за упаковку можно в одном из магазинов на улице 9 мая, 31А.

Здесь принимаются чисты ПЭТ-бутылки, бумага, картон и полиэтилен. За сдачу ненужных упаковок красноярцам платят деньги.

В помещении есть необходимое оборудование – пресс и весы. Пункт приема работал в Красноярске же 2 месяца, но в тестовом режиме. За это время красноярцы сдали около 500 кг упаковок, в основном – макулатуру. Все вторсырье отправляется в макулатуру.