«Выбор было сделать легко»: в красноярский СФУ поступил стобалльник из Москвы. Фото: krskstate.ru

Владимир Курусь – первокурсник Института космических и информационных технологий прикладной информатики СФУ. Примечательно, что Владимир – стобалльник по ЕГЭ.

Новоиспеченный студент красноярского вуза рассказал, что к выбору места учебы подошел со всей ответственностью. В первую очередь он отсеивал вузы по предлагаемой программе обучения. Вторым фактором стала комфортность проживания в общежитиях для иногородних:

- С СФУ не смог сравниться ни один вуз России, поэтому выбор было сделать легко, - сказал Владимир.

2 сентября первокурсник получил студенческий билет лично из рук губернатора Красноярского края Александра Усса. Вместе с Владимиром такую возможность получили еще 63 студента, поступивших в 2021 году в вузы региона со 100 баллами.