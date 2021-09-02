Красноярские школьники и студенты могут оформить карту для бесплатного посещения культурных мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября 2021 года школьники и студенты могут оформить «Пушкинскую карту». На нее будут перечислены деньги, которые можно потратить на спектакли, выставки и другие культурные мероприятия.

Как сообщают Gornovosti.ru, самостоятельно положить деньги на карту нельзя. В 2021 году на нее автоматически будет зачислено 3 тысячи рублей, в следующем году – 5 тысяч рублей.

Чтобы приобрести карту необходимо иметь учетную запись на портале Госуслуг, а также установить приложение «Госуслуги. Культура». Она может быть, как виртуальной, так и пластиковой. Приобрести можно в «Почта Банке».

Добавим, что каждая карта является именной. Купить ее для кого-то другого или воспользоваться чужой – нельзя.