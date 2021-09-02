415 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 415 человек. За все время в регионе зафиксировано 105 907 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 440 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 92 194 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 26 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 196 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 690 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 947 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 187. Проведено тестов на коронавирус всего 3 515 215, из них за последние сутки 8 683, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.