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Здоровье2 сентября 2021 12:03

415 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Оперштаб опубликовал статистику за 2 сентября 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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415 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

415 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 415 человек. За все время в регионе зафиксировано 105 907 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 440 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 92 194 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 26 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 196 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 690 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 947 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 187. Проведено тестов на коронавирус всего 3 515 215, из них за последние сутки 8 683, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край