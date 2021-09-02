В Назарове чиновники заставили жильцов снести их же аварийный дом

В Назарове чиновники заставили жильцов сносить их же аварийный дом Фото: Мария ЛЕНЦ

СК по Красноярскому краю сообщают, что началась проверка по сообщению о требовании мэрии Назарова к жильцам снести их же аварийный дом. Речь идет о пятиэтажке на улице Арбузова.

Сообщается, что администрация Назарова выдала жильцам многоэтажки предписание, согласно которому они должны были своими силами снести здание.

По данному факту СК по Красноярскому краю начал доследственную проверку. Следователи выяснят есть ли в действиях чиновников превышение должностных полномочий.

- Следователем выполняются проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.